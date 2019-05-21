禁令有如核彈！　彭博：川普碾壓華為是嚴重錯誤

▲ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國商務部儘管目前已暫緩華為和其附屬事業的出口管制禁令，但根據彭博20日社論分析，川普政府的禁令實屬嚴重失誤，這不但牽連全球其他企業，甚至會讓華為面臨破產危機，並破壞美中貿易協議「加強雙方經貿往來、穩固全球兩強關係」的隱含意義。

根據「川普的華為禁令是個嚴重錯誤」（Trump’s Huawei ban is a grave mistake）一文指出，儘管美國長期以來認定華為對國安構成威脅，但政府原本就有把「拒華為於門外」的措施。此外，這項禁令的威力有如核彈，若這項禁令被嚴格執行，很有可能導致華為破產倒閉，是個相當不明智的作為。

就算美方宣稱此舉與貿易協商毫無關聯，但外界認為，這項政策就是川普想把華為當成談判籌碼的舉動。只不過，分析指出，禁令最終將帶來適得其反的局面，也就是把當前的僵局弄得更糟，讓北京政府沒有動力遵守執行最終所達成的協議。

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▲Google日前宣布終止華為部分業務，新一代的華為安卓手機將無法使用Google Play、Gmail等服務。（圖／路透社）



報導指出，禁令將會衝擊全球企業，包括華為的美國供應商在內等企業會面臨業務受到波及甚至中斷等狀況，或是產生新的高額成本。更糟的是，此種赤裸打擊華為的作法破壞了美中貿易協議「加強雙方經貿往來、穩固全球兩強關係」的隱含意義，不但助長中方鷹派氣燄，也會在中國人民心中形塑出「美國只是在限制中國經濟可能性」的印象。

美方劍指華為的最終目標，迄今仍無明確定位。分析認為，美方需要有個與中國和諧共存的計畫，這意味著加強美國國防、發展競爭優勢、與盟友通力合作施壓中國遵守國際規範，以及制訂新規約束中方更具破壞力的行為等，而攻擊華為看起來就是個戰略性誤判，可能導致災難性後果。

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