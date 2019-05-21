26歲酒駕男不聽女友勸！　逆向撞死訂婚情侶「孩子還在家等」…曝早有前科

▲懷摩爾（Tommy Whitmore）在2010年即有酒駕前科。（圖／翻攝自當事人Twitter）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國26歲男子懷摩爾（Tommy Whitmore）不顧女友勸告，在彼得伯勒（Peterborough）和女友一家人喝完酒後，就直接開車上路，5分鐘後即因駛進對向車道和一輛迎面而來的轎車對撞，導致對方車內3人當場死亡。懷摩爾出席劍橋皇冠法院開庭時坦承犯案；鑒於懷摩爾在2010年就曾犯下酒駕入獄的前科，法官法洛（ David Farrell QC）判處他8年有期徒刑，並且禁止開車上路9年2個月。

綜合外電報導，林肯郡（Lincolnshire）的懷摩爾於4月13日和女友一家人聚會，在餐廳喝完酒後再到社區中心續攤；懷摩爾女友離開前特別提醒他不要酒駕，最好先在車上睡一覺，酒醒之後再開車。不過懷摩爾沒有聽勸，反而在女友一家人離開3分鐘後立刻開車上路，不到5分鐘的時間，他就在離社區中心不到470公尺遠、A1139雙向道偏離開上逆向車道，迎面撞上一輛轎車，造成車內3人慘死。

▼懷摩爾曾在社群軟體推特上表示，喜歡開老爸的車。（圖／翻攝自當事人Twitter）

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▲馬庫拉一行人遭撞，車頭全毀。（圖／示意照，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

3名死者分別為22歲的馬庫拉（Marko Makula），和坐在前座的21歲未婚妻卡蔻娃（Jana Kockova），以及卡蔻娃19歲的弟弟卡寇（Tomas Kocko）。馬庫拉和卡蔻娃當時剛接到卡寇，正在回家準備和2名孩子團聚的路上；他們的孩子分別為1歲和2歲。

警方獲報趕到現場，立刻逮捕坐在路旁的懷摩爾；檢察官蓋爾（Peter Gair）在法庭上指出，懷摩爾在事發當天凌晨3點半就起床，並且在工作前後吸了2次大麻，下班後與女友一家人聚會時喝了2瓶啤酒，之後又在一處社區中心喝了黑啤和琴酒。

法官法洛在庭上感謝車禍當天出手幫忙的多名路人，並對懷摩爾說，「你竟然不管自己有多醉，就擅自決定開車上路」；由於懷摩爾當天已經醉得「無法像個清醒的人一樣識別路標」，加上2010年犯下的酒醉前科，法洛決定判處他8年有期徒刑，並且之後的9年2個月不得再開車上路。死者家屬表示，馬庫拉等3人的死亡消息對他們而言是「難以形容的痛」、「心靈永遠無法癒合的創傷」。





