富校友12億付清396人學貸！百萬債務一筆勾銷…學生淚推：不用休學了

▲史密斯豪撒12億付清畢業生學貸。（圖／翻攝自Twitter／@Morehouse）



記者張方瑀／綜合報導

「3萬美元的貸款一下子全還清了！我到現在還不敢相信。」21歲的伯恩斯（John Jacob Burns）正準備從莫爾豪斯學院（Morehouse College）畢業，原本打算先中斷學業，利用空檔年（Gap Year）還清這筆近台幣100萬的學貸。不過19日美國商人史密斯（Robert F. Smith）在該校畢業典禮上表示，他將付清所有畢業生的就學貸款，因為如此，伯恩斯終於有機會直接前往芝加哥大學攻讀碩士。

現年56歲的史密斯在畢業典禮上被莫爾豪斯學院授予榮譽博士學位時，宣布要替在場396位畢業生償還所有學貸，「這就像替汽車加油，現在我的家人正在創建一筆資金，來負擔畢業生的學貸。」此話一出，台下立刻歡聲雷動，鼓掌不斷。

莫爾豪斯學院總裁湯瑪斯（David A. Thomas）表示，396名學生的貸款加起來高達4000萬美元（約台幣12億元），史密斯的演說就像一份大禮，「當你必須還債時，你能做的事情會受到限制，這讓他們有自由追尋自己的夢想與熱情。」

▲學生開心地在校園內跳舞慶祝。



伯恩斯與他的家人從未想過可以「零負債」地唸完大學，現在他能夠直接在秋天到芝加哥大學（University of Chicago）開始攻讀神學碩士，他開心地說，「另一個同學負債10萬美元，現在也已經付清了，我們可以更專心追求心中的夢想，也能夠繼續做可以影響他人的大事，這真的的是我永生難忘的一個時刻。」

另外一位畢業於工商管理系的學生多梅斯（Elijah Nesly Dormeus）是家中9個兄弟姊妹中，第一個從大學畢業的，之前龐大的學費壓力，曾讓他幾度想要休學放棄，多梅斯形容這筆捐款就像一個奇蹟，「這會改變我的生活，我會繼續把這個精神傳遞出去。」

學生貸款是美國高等教育中非常重要的一項措施，目前全美約有六分之一的成年人背有學貸，平均負債2萬8650美元（約台幣86萬元），截至2017年美國學生貸款總額已經達到1400億美元，而美國的學生貸款規模在過去10年裡已經翻了三倍，預計到2022年將會達到2000億美元。