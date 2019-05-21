《決戰終點線》本尊尼基勞達辭世！F1賽車傳奇殞落享壽70歲

▲F1傳奇賽車手尼基.勞達享壽70歲。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

電影「決戰終點線」本尊，同時也是一級方程式（F1）傳奇賽車手的尼基勞達（Niki Lauda）驚傳已經去世！尼基8個前曾接受肺部移植手術，今年1月還因流行性感冒曾住院10天，但家屬及前車隊邁凱輪在今（21）日證實，他已經在20日安詳離世，享壽70歲。

尼基勞達來自奧地利，曾3度獲得一級方程式世界冠軍，分別是西元1975年、1977年及1984年，堪稱傳奇賽車手，最後一次出賽是1985年澳洲大獎賽，還曾任2年捷豹車隊經理，並創立了勞達航空與尼基航空，過世前也是F1梅賽德斯AMG的非執行董事，仍在賽車界有著相當影響力。

尼基與1976年F1世界冠軍亨特間亦敵亦友的競爭也曾被改編為電影，美國名導演朗霍華將之拍成《決戰終點線》一片，獲得爛番茄網89%新鮮度，平均得分7.5，好評不斷。

不過尼基近來病魔纏身，8個月前曾接受肺部移植手術，今年1月還曾因感冒住院10天，最終在20日時於家人陪伴下安詳離世，享壽70歲。該消息今（21）日也獲得家屬及前車隊邁凱輪證實，並稱「作為運動員和企業家，他的成就無與倫比，將是我們永遠的學習榜樣。」

英國賽車手簡森巴頓（Jenson Button）也已經率先致敬，「一個傳奇離開了我們，安息吧。」