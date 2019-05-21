準新娘「紅白帖」一起辦！婚禮開放瞻仰姨媽遺容　網傻眼：毛毛的...

▲英國準新娘鏡為了省錢，打算把姨媽喪禮和自己的婚禮一起辦 。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國一名準新娘日前為了節省經費，竟在臉書發文公告，自己下週的婚禮將與姨媽的喪禮一同舉辦，「我們都知道姨媽也會希望我們開心度過充滿愛的一天」，並會開棺讓賓客們瞻仰遺容。賓客們看到貼文後都感到錯愕傻眼，認為紅白事一起舉辦相當詭異。

據《鏡報》報導，一名英國準新娘的凱倫姨媽（Aunt Karen）剛剛過世，為了婚禮及喪禮需付出的教堂租借費感到煩惱，為了解決這個大麻煩，她竟決定將紅白事一起舉辦，並PO文昭告當天參加的賓客。

請繼續往下閱讀...

▲婚禮中新增了瞻仰遺容的環節，讓賓客都感覺毛毛的 。（圖／取自免費圖庫pixabay）



該則貼文寫道，「凱倫姨媽因為某些自然因素，已經遺憾地離我們而去，令人深感悲痛，但可以肯定的是，下週的婚禮不會取消，我們都知道她會希望大家一起慶祝這充滿愛的一天，不過由於喪葬費的關係，我想將葬禮和婚禮一起舉辦，過程中也有瞻仰遺容的環節，讓大家能自由地在婚禮中和姨媽道別。雖然失去所愛的人使我們心碎，但也期待新人的愛與婚禮祝福能帶給大家快樂，周六見。」

親友們看到貼文後都感到錯愕，認為紅白事一起辦「讓人毛毛的」。貼文也被分享到婚禮群組” That's it i'm wedding shaming “，立刻引來網友關注，紛紛留言，「阿姨要在婚禮上『被展出』，這超怪的」、「所以這是個為了省錢的聯合婚喪禮？」「我會紀念這位女士，但這真的很怪」、「也可以當成婚禮佈景的一部分...」、「有點毛毛的」。不過也有人樂觀地表示「至少姨媽沒缺席婚禮」。