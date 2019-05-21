華為獲90天豁免　華爾街日報：谷歌終止合作計畫喊停

▲ 谷歌對商務部的政策做出最新回應。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

繼美國商務部發布90天暫緩執行華為禁令後，開出第一槍停止與華為合作的美國科技龍頭谷歌（Google）有最新動作，知情人士透露，谷歌已於20日晚間暫停取消華為手機部分功能存取權限的計畫，繼續供應軟體。但目前谷歌、華為尚未對此做出回應。

根據路透社、CNBC、華爾街日報等外媒報導，美國政府上週要求美國相關企業不得使用「對國家安全構成威脅的供貨商」提供的通訊產品、與相關設備，商務部把華為及68 家非美國子公司列入出口黑名單。

美國商務部工業與安全局（BIS）20日宣布發放臨時通用許可證（TGL）給中國華為技術公司（Huawei Technologies Co., Ltd.），修改出口管理條例，暫時放寬管制90天，恢復華為及68家非美國子公司現有的網路及手機軟體更新的能力，但依舊無法交易。待8月19日的期限過後，商務部會評估是否延長。

談及美方的90天臨時許可證，華為創辦人任正非21日接受訪問時表示，這對華為沒有多大意義，「我們已經做好了準備」，美國政客目前的做法低估了我們的力量，華為的5G是絕對不會受影響，在5G技術方面，別人兩三年肯定追不上華為。 」

外界認為，切斷華為取得美國零組件的行為將強烈衝擊華為，而這項暫緩令降美中的緊張關係，因為雙方都想讓貿易談判回歸正軌。對此，美國企業研究所學者史劍道（Derek Scissors）認為，這也說明了「黑名單」一向是貿易談判協商的籌碼。

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▼ 華為創辦人任正非。（圖／達志影像／美聯社）

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