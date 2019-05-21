11歲大學旁聽爆紅！美國天才少年3年後近況曝光…已出版3篇論文

▲丹尼爾每天準時到實驗室報到。（圖／翻攝自YouTube／Daily Downtown）



國際中心／綜合報導

還記得你14歲的時候在做什麼嗎？美國天才少年丹尼爾（Daniel Liu）已經成為大學實驗室的研究員，甚至已合寫出版過3篇研究論文。其實他早已在3年前就佔據過媒體版面，當時年僅11歲的他在大學課堂旁聽，還對著教室內其他大學生說，「如果你們有問題的話可以來問我！」

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▲▼當年在大學化學課旁聽的丹尼爾，現在已是大學實驗室研究員。（圖／翻攝自Twitter／@cigdemk14）



丹尼爾目前正在俄亥俄州托雷多大學（University of Toledo）擔任有機化學實驗室的研究員，從2018年5月至今，已經發表過3篇與環保藥品與殺蟲劑有關的研究論文。實驗室教授麥克（Michael Young）表示，其實實驗室有規定，基於健康與輻射安全，12歲以下的孩童是禁止進入的，但丹尼爾11歲時就已在父母的同意下加入研究。 實驗室其他成員也說，丹尼爾非常聰明，但在社交活動上的表現仍是個孩子，熱愛與人聊天，也會主動打掃實驗室。

丹尼爾國小5年級是就跳級就讀高中，專長在數學和科學部分，並自學完成大學化學課程，2015年參加化學基金會舉辦的「誰是化學家」（You Be the Chemist）比賽，從3萬多名比他年紀還要大的學生中奪下冠軍。2016年4月，他還參加了白宮科學展（White House Science Fair），贏得了1萬美元的獎學金，連美國前總統歐巴馬也曾和他有過一面之緣。