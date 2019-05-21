烏克蘭女狂灌威士忌大鬧機艙　腳踢辱罵「外國人」逼華裔男換座位

▲女子喝醉後在機上對其他外國乘客拳打腳踢。（圖／翻攝自YouTube／World TopStories）

國際中心／綜合報導

一名烏克蘭女子酒醉後竟然大鬧機艙，因為不滿機上有「外國人」，便朝著附近乘客不斷辱罵咆哮，導致一名華裔男乘客被迫換座位，甚至動手動腳和其他乘客引發肢體衝突，場面十分火爆。

事件發生在一架從巴塞隆納飛往基輔的班機上，肇事的金髮女乘客疑似在機上喝了一瓶從免稅商店買來的威士忌，便突然攻擊坐在她附近的外國乘客，表示自己不想和外國人坐在一起，還講了許多髒話和種族歧視的言論，迫使其中一名遭她辱罵的華裔男乘客決定更換座位。

從影片中可看到，金髮女突然站了起來，對其他乘客伸腿猛踢以及動手，現場雖然有多名空服員和熱心男乘客幫忙勸阻，但她仍不聽勸繼續大鬧，直到落地後立即被警方逮捕。

目擊者表示，「這很嚇人，令人討厭又可怕」，有乘客表示，「她攻擊那些人只是因為他們是外國人而已」，還有許多人大讚前電視主持人空姐波利揚斯卡婭(Lidiya Polyanskaya)冷靜的態度，「當波利揚斯卡婭用她專業的電視主持人聲音，勸對方『你現在冷靜下來』時，我感覺我立即冷靜下來了。」