華為早做好準備！推出自家系統迎戰Android　分析師：消費者不會買帳

▲華為即將推出自家的作業系統。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

華為（Huawei）西歐業務副總裁華特斯金（Tim Watkins）接受《金融時報》訪問時表示，華為將自己定位成「美中貿易戰的受害者」，自從去年成為美國的攻擊目標以來，就已抱著最壞打算，著手開發自家的操作系統，目前已在中國部分地區測試，相信很快就能完全上線。但分析師持悲觀態度表示，系統好壞是其次，最重要的是「根本沒人會買帳」。

過去10年Google與華為曾密切合作，Google順利進入中國市場，而華為則迅速躍身國際舞台，雙方都從中獲益，但日前Google證實將暫停向華為提供安卓（Android）支援。華特斯金認為，華為是夾在美中兩國間的受害者，自去年成為美國的目標以來，該集團一直在做最壞的打算，並持續開發自己的操作系統，目前已在試用階段，很快就能投入全球市場使用。

今年Q1華為手機銷量同比增長50%，至5900萬台，而競爭對手三星（Samsung）和蘋果（Apple）的銷量分別下降10%和23%。對於一家智慧型手機業務一直在高速成長的企業來說，被切斷與Android的聯繫是非常沉重的打擊，即使華為已經準備好自家系統，但它還是難以說服中國以外的消費者，獨立分析師溫莎（Richard Windsor）表示，這跟華為內部系統的設計好壞無關，因為根本沒有人會買它。

Creative Strategies分析師米拉內西（Carolina Milanesi）指出，諾基亞（Nokia）、黑莓（BlackBerry）、微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）、火狐（Firefox）、三星等公司，都試圖打破蘋果與安卓的雙頭壟斷，但效果微乎其微，甚至沒有效果，「最重要的是第三方開發商是否願意進入該系統，還有中國以外的用戶該如何使用Google。」

但隨著5G的推出、安卓系統退出，再加上包括蘋果在內的美國企業可能遭中國抵制，都會導致全球手機市場的分化。弗雷斯特研究公司（Forrester）分析師查理（Charlie Dai）表示，這對全球消費者都沒有好處，「遺憾的是，開放資源所推動的客戶價值，如今都被政治給毀了。」

▼全球手機市場將重組。（圖／路透）



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