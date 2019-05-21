美中貿易戰危及台灣及南海？　專家：關鍵在美國

▲美國智庫專家預測未來川普除了關稅外，會進一步在國安領域對中國施壓。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美中貿易戰目前雙方關稅互漲，僵局難解，美國智庫專家瑞特納（Ely Ratner）在當地時間20日表示，他不認為兩國關係惡化，中國會在南海、台灣有更多挑釁舉動，更關鍵的反而是美國政府是否會因遲遲沒取得共識，進一步採取強硬手段增加南海軍力部署。美國智庫中心亞洲事務資深顧問葛來儀也說，「我們再也不可能將貿易與國安問題分別看待，因為競爭關係已發生根本性改變。」

《華盛頓郵報》（The Washington Post）19日報導，美中之間長期經濟合作，作為穩定彼此關係的力量，美國前財政部長鮑爾森（Hank Paulson）還稱此為「穩定器」（ballast）。

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▲美中貿易戰升級，雙方互漲關稅，陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）



但隨著中美貿易戰升級，華盛頓在抑制和穩定中國方面的獎勵減少，民眾普遍認為中國在貿易中不公平，川普政府的強勢作風也擴展到各層面，影響甚至可能超出貿易領域，而波及其他爭議領域，像是台灣和南海。目前五角大廈的防禦戰略「大國競爭」（great power competition），就是在防止中國取得實質上的軍事優勢。

美國智庫新美國安全中心副主任瑞特納對此表示，「美國希望藉由關稅壓力，迫使中國開放市場，深化兩國關係，不過許多人認為，美中經濟互相依存是美國的弱點，美國必須決定要選擇，與中國成為更互惠的貿易夥伴，或減少對中國的依賴。」

▲專家認為，川普政府未來可能在台灣與南海方面，對中國採更強硬手段，例如增加軍力部署。圖為在南海巡航的美國提康德羅家級巡洋艦安提坦號。（圖／資料照／達志影像／美聯社）



瑞特納也表示，雖然目前兩國僵局難解，但他不認為中國會因此在台灣和南海做更挑釁的舉動，關鍵要觀察美國是否會因貿易協定遲遲沒有共識，對中國採取更強硬手段，可能影響國安領域，例如增加更多南海軍力部署。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）則表示：「我們再也不可能將這些問題分別看待，也就是說，再也不可能一邊保持密切經濟往來，而另一邊在國安領域相互競爭，要保持過去這樣的關係需要像以往商界的強力支持，而我認為，競爭關係已經發生根本性的改變。」

▲美國總統川普（Donald Trump）加劇了美中貿易戰。（圖／路透社）



小布希時代的前財政部長保爾森（Paulson）也說，商業不再是中美關係的穩定器，反而可能會出現「經濟鐵幕」（economic iron curtain），他也曾在2月演講中表示，原因之一是「現在國安問題幾乎滲透到經濟各層面」。