奧地利版通俄門！副總理請辭、右派閣員紛下台　總理：國會提前改選

▲奧地利前副總理史特拉赫捲入通俄醜聞。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

奧地利右派自由黨（FPOe）黨魁、前副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）日前遭踢爆，在2017年國會大選前夕與一名自爭俄羅斯政要姪女的女性，進行秘密交易。醜聞爆發後，史特拉赫已宣布辭去副總理以及自由黨主席職位，隨後也有多位自由黨員引咎請辭，包含外交、國防、交通和社會事務部部長，總理庫爾茨也在21日建議總統開除拒絕下台的內政部長基克（Herbert Kickl）。

庫爾茨21日在記者會上表示，要求開除內政部長是經過通盤考量的，因為在國會大選期間，身為自由黨秘書長的基克，是史特拉赫的主要幕僚，全權負責競選活動的策劃。但基克拒絕下台，嚴正否認對所有醜聞知情，並批評當前政府醉心於權力，急於將他趕出聯合政府。自由黨發言人也說，若是基克遭到解雇，那所有自由黨籍的部長都會一起請辭。

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▲內政部長基克拒絕下台。（圖／路透）



根據BBC報導，聯合政府內已有多位自由黨閣員下台，包含外交、國防、交通和社會事務部部長，已經嚴重影響政府運作，而自由黨也占了國會一半席次，因此總理庫爾茨（Sebastian Kurz）表示會提前舉行國會大選。

史特拉赫2017年7月與一名自稱是俄羅斯富商姪女的人見面，他願意提供一份重大的公共工程合約，使得女子在奧地利順利投資，前提是對方可以給予政治獻金，讓他能夠勝選。當時女子表明她有意收購奧地利的媒體《皇冠日報》，她可以換掉編輯團隊，藉此支持史特拉赫的自由黨。

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