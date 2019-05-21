川普須交出財務紀錄！　法官41頁意見書裁定：國會完全有權查總統

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦地區法官20日裁定，瑪澤會計師事務所（Mazars）必須將總統川普（Donald Trump）上任前至今的財務紀錄交給民主黨主導的眾議院監督委員會。華府地方法院哥倫比亞特區法官梅塔（Amit Mehta）以一份厚達41頁的意見書重創白宮，拒絕川普試圖阻止該委員會發出傳票的請求並指出，「國會完全有權調查總統。」

在川普及其內閣極力阻止國會獲取總統的財務紀錄之際，梅塔的意見書將成為未來其他法官透過國稅局、銀行或訴訟中取得川普相關資料的素材。眾議院已經向紐約一名法官提交此一裁決，紐約的另一間法院也正考慮向德意志銀行（Deutsche Bank）及第一資本金融公司（Capital One）發出傳票，要求更多川普的紀錄。

梅塔在意見書中寫道，眾議院有權調查總統有關的利益衝突及道德問題，並引用前總統布坎南（James Buchanan）、茶壺山醜聞案、水門案等歷史事件，以支持自己的裁決。他提到，「歷史證實，國會揭發總統或行政部門高官犯罪行為可能促成立法。若憲法賦予國會以犯罪行為等原因罷免總統的權力，即便沒有正式啟動彈劾調查，國會也不可能無權調查總統過去或現在的違法行為。這簡直無法理解。」

知情人士20日透露，川普的法律團隊計畫提起上訴。他20日晚間離開白宮、前往賓州參加集會前也表示，「我們不同意這個裁決，這太瘋狂了」，同時直指梅塔是由前總統歐巴馬所任命。川普指出，「這從未發生在以前的任何一名總統身上；民主黨正在試圖『重新進行』通俄調查，他們對穆勒的報告非常不滿。」