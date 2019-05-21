金屬廢料堆20米高…茨城廢材場大火燒130小時　濃煙蓋過整片藍天！

▲茨城縣常總市廢材場15日火災，燒了整整5天才控制住火勢。（圖／翻攝自推特／涼ちん@ryo328mitu）

記者林瑩真／編譯

日本茨城縣常總市某處廢材場15日發生嚴重火災，然而，火災一路從清晨6時燒到20日才終於被熄滅，整整燒了130小時，災後現場相當驚人。

綜合日媒報導，15日清晨6時許，常總市的某處廢材場發生火災，現場被棄置的家電、塑膠物品等，全部被火舌吞沒，整個廢材場竄出黑色濃煙，讓附近的學校或戶外活動不得不停止。

警消被通報趕到現場，發現金屬碎塊等廢料被堆積到了20米高，火勢猛烈，一度讓滅火的行動難以進行。所幸，雖然現場濃煙密佈，但第二天的空氣品質調查中，苯等有害物質及PM2.5都尚未超過環境污染標準。

不過這場大火卻沒有這麼容易熄滅，大火整整燃燒了5天、共130個小時以上，直到20日下午6時30分後，大部分火勢才獲得控制。

報導指出，包括消防員、縣內居民自己的協助等，這場火災超過1000人動員、消防車160台以上、甚至有13台直升機出動。

當局指出，在確認火勢完全消滅為止，還要再觀察24小時，之後將調查起火原因等，目前則沒有任何死傷傳出。