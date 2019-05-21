報導總統戰友遭解雇！力挺同事…俄羅斯記者11人集體辭職　「再無政治版面」

▲俄羅斯日報《生意人報》政治線職員集體離職，被認為與報導總統普丁戰友有關。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

俄羅斯日報《生意人報》有一名資深編輯及10名記者20日表示，他們將集體離職，原因是為了抗議，2名同事因報導總統普丁（Vladimir Putin）親密戰友將改組而遭到解雇。據悉，若這11名人離職，《生意人報》的政治版面恐怕無人。

據《路透社》報導，2名記者伊凡（Ivan Safronov）和馬克（Maxim Ivanov）4月17日發表一篇報導，一名匿名人士指俄羅斯上院議長瓦蓮京娜（Valentina Matviyenko）將於未來幾個月後，被俄羅斯隊外情報局（SVR）局長謝爾蓋（Sergei Naryshkin）取代。

雖然瓦蓮京娜及謝爾蓋皆否認該報導，並稱該報導為謠言，不過《生意人報》網站上仍留著報導，引起《生意人報》旗下出版社不滿，不滿原因尚不清楚，伊凡和馬克就遭到解雇。

此事讓《生意人報》的政治編輯格莱布（Gleb Cherkasov）與10名記者同事感到不滿，出於對伊凡和馬克的團結，他們決定集體辭職。格莱布說，「股東有人事權力，員工只有一個方式可以不同意他們，就是換工作」；另一名記者則說，伊凡和馬克一走，相當於《生意人報》將無政治版面。

至於《生意人報》的老闆艾里謝‧吾斯曼諾夫（Alisher Usmanov）則透過代表回應，他沒有干涉編輯政策，更不可能解雇或聘用，此事也是從媒體報導中得知。副總編雷娜塔（Renata Yambaeva）沒有辭職，「也許我們的讀者之一可以告訴我們，他們正在摧毀俄羅斯最好的媒體之一」。

報導中指出，《生意人報》所有政治線員工離職，凸顯出俄羅斯媒體受到官方媒體嚴密控制並主導，以及出版社及媒體業職員間的緊張關係。