電賀華府龍舟賽…川普不提「中華文化」　改稱「欣賞台灣傳統」

▲川普在龍舟賽賀詞中，不如去年提到中華文化，而是改稱欣賞台灣傳統。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

大華府台美文化協會（TUSCA）在18、19日於華盛頓舉辦第18屆龍舟賽，對此，美國總統川普（Donald Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）都發表賀詞。不過，川普去年表示龍舟賽是源於古老中華文化，今年卻改稱欣賞台灣的傳統文化。

據《美國之音》報導，大華府台美文化協會介紹龍舟賽活動，不僅可以在波托馬克河（Potomac River）沿岸觀賞激烈的龍舟賽，當地還有文化展覽、工藝示範，盼望透過這些活動，將台灣的傳統文化推廣到華盛頓特區。

特別的是，川普在賀電中提到，龍舟賽是將台灣豐富歷史帶來波多馬克河畔，有助於美國人培養對台灣傳統文化更深層的欣賞，且「這是一個讓美台建立新友誼的機會」，體認美國與台灣都有讓全球更繁榮、自由的共同目標。

不過報導指出，川普在去年的龍舟賽賀詞中，是稱龍舟賽起源於「數千年古老的中華傳統文化」，不知是否因中美貿易戰影響，今年則改提到台灣。

另外，史瓦帝尼王國作為現今亞洲唯一與台灣有外交關係的國家，駐美大使桂布（Njabuliso Busisiwe Gwebu）出席活動時則表示，史瓦帝尼會與台灣維持「穩固外交關係」；且國王史瓦帝尼三世先前也曾表示，「台灣不是我們的朋友，他們是我們的家人」。

對此，總統蔡英文的賀詞也指出，該活動可幫助台美對彼此多元文化的理解與交流。