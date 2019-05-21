大贏11%！印尼大選結果時隔34天出爐　現任總統佐科威連任成功

▲ 現年57歲的佐科威2014年10月20日就任印尼第7任總統。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印尼在4月17日舉行總統大選，歷時超過一個月，官方計票結果今（21）日稍早終於出爐。現任總統佐科威（Joko Widodo）成功連任，以55.5%的選票打敗得票率44.5%的競爭對手——退役將軍蘇比安托（Prabowo Subianto），雙方票差約1659萬張。

大選委員會（KPU）公布的官方結果證實此前私人民調機構的非官方統計，佐科威以11%的差距輕鬆勝選。佐科威在世界第三大民主國家的1.54億張選票中贏得8500多萬張，但他和競選團隊未在結果公布後立即回應。

蘇比安托上周宣稱，這場大選有弊，因此不會接受正式計票結果，可能提起法律挑戰；他的支持者也可能走上街頭示威。但選舉監督機構20日以證據不足為由，駁回這項指控。獨立觀察人士及分析人士也表示，總統大選是自由且公平的。若蘇比安托未向憲法法院提起訴訟，KPU就會在28日前正式宣布由誰勝選。

KPU連夜趕工至21日凌晨才終於完成計票工作，稍早宣布結果，較外界預期的提早超過一天，但蘇比安托競選團隊和主要反對黨拒絕簽名及確認。競選團隊成員蘇貝克蒂（Azis Subekti）表示，「面對這種不公不義、欺騙、謊言和反民主的行為，我們不會放棄。」

蘇比安托宣稱，目前的局勢可能引發人民力量抗議活動；政府電視台及警方則呼籲抗議者保持冷靜並警告，將對挑起動亂者採取行動。為預防可能發生的動亂，當局加強戒備，在KPU周圍架起鐵絲網，備好裝甲車及高壓水槍，同時勸阻各地民眾前往雅加達參加抗議活動。

直接隸屬佐科威的國家警察以叛國罪嫌拘留或審訊至少3名反對派領袖，消息曝光後，KPU外的街道立刻安靜下來。警方上周也表示，已經逮捕約30名被控發動襲擊、製造混亂的「Jemaah Ansharut Daulah」（JAD）伊斯蘭激進分子。JAD在2017年被美國列為恐怖主義組織，為印尼國內與伊斯蘭國（IS）有關的最大組織。