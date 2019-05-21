川普「種族滅絕」威脅開戰　伊朗外長諷：尊重這招很管用

▲美國總統川普到處打口水戰。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

伊朗與美國關係持續緊張，美國總統川普（Donald Trump）日前在推特上威脅，若是伊朗想要開戰，「那麼伊朗將會迎向滅亡」。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）則怒斥滅亡說，「美國總統該好好學歷史，伊朗人千年來從未滅亡，試著尊重別人看看，這招非常管用。」

根據《半島電視台》報導，伊朗已經決定讓低濃縮鈾產能提升4倍，打破核協議的限制。伊朗當局表示，如果仍在協議中的英國、中國、法國、德國和俄羅斯，選擇不幫助伊朗規避美國製裁，該國將逐步退出2015年的核協議。德黑蘭政府也呼籲美國尊重伊朗，嘗試透過互相溝通，而不是一昧用開戰威脅。

川普19日在推特上警告，若是伊朗想要開戰，那麼將會迎向滅亡，並指「永遠不要威脅美國！」接著又持續炮轟媒體假新聞，美國根本沒和伊朗政府談判，「伊朗準備好的時候會告訴我們，在此期間該國經濟會持續崩潰，真替伊朗人民感到難過。」更在20日表示，如果伊朗試圖在中東地區損害美國利益，將會遭到「強大的武力」制裁，但如果伊朗準備好了，美國可以隨時開啟對話。

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▲伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）。（圖／路透）



伊朗外長查瑞夫先是在18日否認戰爭爆發的可能性，「因為我們不想開戰，且這裡沒有任何國家抱持著以為自己能夠對抗伊朗的幻覺」，並宣稱是川普身邊的人挑起衝突。他也在推特回擊川普言論表示，不要威脅伊朗人，經濟恐怖主義與種族滅絕不會終結伊朗，「請視著尊重別人，這招很管用。」