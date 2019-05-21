9歲淪性奴！逃出北韓卻在中國被綁　上千女性暗巷賣春「1次只要140」

▲ 受害女子在暗巷裡招攬客人。（圖／翻攝自KFI報告）

國際中心／綜合報導

非營利人權組織「南韓未來倡議」（Korea Future Initiative，後稱KFI）總部位於英國倫敦，致力於救助處於危險中的北韓人民。他們的最新報告指出，上千名北韓婦女及女孩在中國遭綁後成為妓女或被迫嫁給中國男子；犯罪組織每年至少從中獲利1億美元（約新台幣31億元）。

KFI於20日發表《性奴：北韓婦女和女孩在中國賣淫、網路性交及被迫結婚》報告指出，北韓人逃至中國後會被遣返，回國必將面臨酷刑。脫北女性大多因此被綁，被迫從事性交易。

報告作者尹喜順（Yoon Hee-soon）指出，受害女性賣淫的價格低至30元人民幣（約新台幣136元），娶進門也只要1000元人民幣（約新台幣4544元），「她們被賣到網絡性交平台，供全球網友使用。」

這些女性在中國被威脅、當成商品販售、綁架，或直接從北韓被販運到中國。報告指出，其中許多人曾被賣出不只一次，在離開北韓的一年內被迫成為多種形式的性奴。她們大多被關在中國東北地區的妓院裡，那裡有大量外來勞工。

KFI透過身在中國的受害者及流亡至南韓的倖存者得知，被迫踏入網路性交的女孩最小只有9歲，必須在網路攝影鏡頭前表演性交的動作、遭到性侵犯；大部分的網站用戶是南韓人。被迫結婚的婦女則大多在農村地區以1000至5萬人民幣（約新台幣4544至22.8萬元）價碼出嫁，必須忍受丈夫的性侵及性虐待。

來自北韓咸鏡北道清津市的受害女子Pyon表示，「我和其他6名北韓女子在一家旅館被賣到妓院，沒有足夠的食物，待遇也很差。8個月後，我們之中又有一半的人被賣掉。我們的經紀人還對我做了壞事。當我到新開的妓院時，我的身上有瘀傷，經紀人則被黑道毆打，腿部被刺傷。」

另一名金姓女子表示，由於中國大連有很多南韓人，犯罪組織會將寫上韓文的廣告塞在他們旅館門下，宣傳他們提供的服務；受害女子大多是被皮條客帶到酒吧，「南韓公司都想幫商人找北韓來的妓女。我是因為賣淫才第一次和南韓人接觸。」