川金二會破局關鍵曝光　川普：金正恩「沒準備好」只想廢2/5核設施

▲ 川普在川金二會後召開記者會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

2月底「川金二會」破局，雙方未達任何協議，日前無核化協商好不容易有機會重啟，沒想到北韓連續2次無預警試射武器，美國更宣布扣押北韓貨輪，再度使朝鮮半島情勢陷入緊張。美國總統川普（Donald Trump）日前透露，越南峰會破裂的關鍵是北韓領導人金正恩只願意放棄1至2處核設施，雙方無法達成共識。

川普19日接受福斯新聞訪問時透露，第二次美國及北韓峰會結束後，他在離開越南前向金正恩說道，「你還沒準備好達成協議」，因為北韓擁有多達5座核設施，卻只願意放棄其中1至2座。川普還說道，「其他3座你打算怎麼辦？這樣不好，既然要商量就要達成真正的協議。」

請繼續往下閱讀...

▲ 金正恩月初二度親自指導武器試射。（圖／朝中社）

川普並未提及5座核設施的具體位置，但有分析指出，北韓主動表示願意放棄的1至2座核設施極有可能就是目前已經向國際社會公開的寧邊及豐溪里核設施。

另一方面，針對北韓近期二度試射武器的挑釁行動，川普仍強調，在他領導的政府的外交努力之下，平壤當局已經許久沒有進行核試及長程試射，「北韓在近2年內沒有進行任何試驗，數字是0。雖然我上任後，有段時期我們經常互相謾罵，但北韓並沒有進行武器試驗。」