妻護夫被發狂寵物狗咬爛四肢亡　一起送醫只有老公孤單出院

▲蘿絲瑪莉為了救丈夫，自己反而被發狂的寵物狗咬死。（圖／翻攝自推特／@Ninecomau）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一對夫妻在家中飼養多隻狗狗，本月16日其中一隻名叫「Athena」的混種犬不知道為什麼突然發狂，並攻擊74歲的男主人歐瑞里。72歲的妻子蘿絲瑪莉見狀，立即上前幫忙，沒想到最後雖然成功救下丈夫，自己卻因此喪命。

綜合澳洲媒體報導，歐瑞里（Derek O’Reilly）受到狗狗攻擊時，妻子和兒子都在家中，蘿絲瑪莉（Rosemary O’Reilly）試圖將狗拖離現場，結果反被咬傷四肢、身體，而且傷口面積都很大，緊急送往醫院急救，卻還是在手術過程中宣告不治。

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▲歐瑞里家養了很多隻狗。（示意圖／達志影像，與本案無關）

歐瑞里雖然只有左手臂受傷，目前也已經出院返家休養，但妻子為了保護自己而喪命，對他來說，在心靈上造成很大的打擊。當地警方表示，整起事件中只有歐瑞里的兒子沒有受傷，而3歲半的Athena是羅得西亞脊背犬與斯塔福郡鬥牛㹴的混種，事後已經被相關單位登記扣押，不過，後續會如何處置則還沒有結論。

由於這並不是當地第一起混種犬攻擊人類導致重傷或死亡的案例，臥龍迪利郡（Wollondilly Shire）委員會的發言人表示，這個消息令社區居民感到不安，對死者的家屬而言也是相當痛苦的事，後續除了會協助家屬辦理後事外，也會思考要如預防類似的事件再次發生。