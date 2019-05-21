淘金夢成真！男子挖到1.4公斤金塊　專家一看驚：這價值破2百萬

▲半個手掌大的金塊約1.4公斤重，價值約220萬新台幣。（圖／翻攝自臉書／Finders Keepers Gold Prospecting）

國際中心／綜合報導

淘金夢成真！澳洲一名男子日前到西部金礦區淘金，期間他使用金屬探測器邊走邊探測，沒想到竟幸運發現到一塊重達1.4公斤的金塊，經專家檢驗後，估計這金塊價值高達10萬澳元（約220萬元台幣）。

據《BBC》報導，澳洲卡爾古利（Kalgoorlie）一家淘金裝備店（Finders Keepers Gold Prospecting）的老闆庫克（Matt Cook），在臉書上分享半個手掌大的金塊照片，表示近日有一名幸運男子在卡爾古利的金礦區發現了1.4公斤的金塊，估計價值約10萬澳元（約台幣220萬元）。庫克說，這名幸運兒當時走在礦區的灌木叢時，金屬探測器便開始發出聲音，並在離地表45公分處發現這個金塊。他說，卡爾古利地區有許多淘金者，這樣大小的金塊一年中也只會發現幾次而已，但通常是用重型機械挖掘出來而非金屬探測器。

庫克還透露，該名男子是一位經驗豐富的淘金者，當他拿著金塊走進店裡時，臉上佈滿了笑容。這個金塊只比一包菸大一點，但他的密度實在是讓人難以相信。

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▲這個金塊只比一包菸大一點，但他的密度實在是讓人難以相信。（圖／翻攝自臉書／Finders Keepers Gold Prospecting）

科廷大學西澳洲礦業學的教授斯匹林（Sam Spearing）表示，在卡爾古利礦區大多發現的是較小的黃金，都不會超過15公克，人們常會在週末時前來淘金，當作是業餘愛好。

卡爾古利是西澳洲中南部最重要的礦業城市，澳洲約有四分之三的黃金出產於此及周邊地區，而超級坑礦井（Super Pit）是這區面積最大的金礦區，為露天開採場域。

▲西部澳洲卡爾古利的一家淘金裝備店Finders Keepers Gold Prospecting。（圖／翻攝自Google Map）