《與你相遇》真實版！浪汪猛追車尾「求上車」...暖心司機決收留

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菲律賓近日瘋傳一則狗狗追車影片，只見一隻黃色流浪狗狂追著公車車尾，不停嘗試跳上車，不過卻屢屢失敗，但仍不斷地跟著車跑，最後感動了善心司機直接收編，劇情有如狗狗電影《為了與你相遇》般，感動許多網友。

據英國《鏡報》報導，拍攝者巴爾切利尼亞（Jaypee Barcelinia）表示，「看得出來這隻狗狗當時真的很想上車，但牠卻跳了6次都沒有成功。」影片中可以看到，公車曾幾度放慢車速，狗狗原本兩隻前腳已經踏上車，卻因為重心不穩、又跌回地面。幸好在影片最後，狗狗終於順利上車，和乘客們一起安穩地坐著。

▲流浪狗拼命追著公車車尾。（圖／翻攝自YouTube／World News & Analysis）



巴爾切利尼亞則解釋，司機當時不敢讓狗狗上車，是因為怕牠會咬傷其他乘客。據悉，菲律賓當地的流浪狗都相當兇惡，且幾乎都帶有狂犬病等其他感染疾病，對人類造成很大的健康風險。

報導中指出，這隻流浪狗窮追不捨的熱情最後終於打動司機，且在公車駛回總站、整趟旅程結束後，狗狗依舊不肯離去，暖心司機也決定收留、照顧牠。

據了解，這則影片其實是在去年拍攝的，不過近日又在網路上瘋傳，許多網友看了都被感動，紛紛留言表示，「太感人了」、「狗狗感覺拚了老命也要上車...」、「結尾畫面令人安心又開心」、「根本在演《為了與你相遇》！」、「司機好心一定會有好報」、「這就是緣分阿！」