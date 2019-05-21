在校被霸凌、回家沒人陪！　8歲邊緣童「割喉捅肚」殺貓洩憤

▲8歲的男童因殺貓，成泰國媒體近日的焦點。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



國際中心／綜合報導

泰國近日發生一起令人不勝唏噓的殺貓案。一名年僅8歲的男童疑似因為在學校遭霸凌，加上與生活無法自理的外婆同住等原因，把無辜的野貓當作「洩憤」對象，不僅狠狠割了貓的頸部和肚子，隨後還將屍體拉到大馬路上，做法相當兇殘。

據khaosod報導，泰國社福單位發現，男童的父母長期因為工作不在家中，所以該男童獨自和84歲、且生活無法自理的外婆同住。更可怕的是，男童家中瀰漫一股尿騷以及糞便臭味，到處都是白蟻，環境相當惡劣。附近鄰居表示，當天他們看到男童在貓的脖子上重重的劃下一刀，還在貓的肚子上狠狠捅下，隨後便將貓屍「拖行」至大馬路上，感到震驚與恐懼。

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▲▼男童家中環境惡劣、散發惡臭味。（圖／翻攝自khaosod）



據報導，該男童稱，自己沒有朋友，而且非常討厭去學校，學校的同學不僅會嘲弄他還會打他，回到家中也都只能自己一個人，沒有人會陪他。

目前男童仍和外婆同住，也沒有相關單位前往進行安置、改善。對此，附近鄰居則稱，雖然常常認為應該要主動關心、憐憫這位男童，但卻沒有人敢靠近他，希望相關單位能夠趕緊協助，也能替男童家進行修繕，否則雨季到了可能會造成房屋倒塌。