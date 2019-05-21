「黑衣蜘蛛男」徒手爬艾菲爾鐵塔！270公尺高逗留7hrs　遊客困塔樓嚇歪

▲法國黑衣男徒手爬上巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。（圖／路透社，下同）

記者楊絡懸／綜合外電報導

法國一名身穿黑色上衣的男子20日下午徒手爬上巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），他完全沒有裝備任何安全裝置，竟然直接爬到距離地面270公尺的平台鐵架上，導致所有遊客被迫疏散，鐵塔下的廣場也立刻被封鎖。警方尚不清楚男子的攀爬動機，他爬了7小時後才終於被制伏。

根據CNN報導，巴黎艾菲爾鐵塔正慶祝130週年落成活動，這名男子不知為何突然爬上了艾菲爾鐵塔，並站在鐵架上，場面相當驚人。民眾見狀後趕緊報警，巴黎警消前往救援，說服他返回鐵塔內，並請鐵塔工作人員協助暫時關閉鐵塔，封鎖廣場與疏散人群，現場遊客暫時困在鐵塔的頂層。

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艾菲爾鐵塔發言人指出，男子原本從正常管道來到2樓、離地面149公尺的高度時，接著他就開始往上攀爬。透過釋出的畫面可以看到，黑衣男猶如漫威漫畫超級英雄「蜘蛛人」（Spider-Man）一步一步往上爬，他完全沒有裝備任何安全裝置，現場民眾都看傻了眼，紛紛拿起手機拍攝這驚人的畫面，上傳至社群網站上討論。

情況持續了至少7個小時，黑衣男才終於被警方制伏，而他爬到塔高270公尺的照片和影片持續在網路上流傳。現場遊客指出，下午2時許就關閉了艾菲爾鐵塔，但他們正在鐵塔頂層看景，無法先行從鐵塔下來，必須先等待男子救援成功。

艾菲爾鐵塔落成於1889年，塔高為300公尺，總高度為320公尺，由法國建築師艾菲爾（Gustave Eiffel）設計和建造而得名，並將鐵塔作為紀念法國大革命100週年、也是世界博覽會（Universal Exposition）的舉辦地之一，之後每年約有700萬人參觀艾菲爾鐵塔。

▲黑衣男爬上巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）將近7個小時。（圖／達志影像／美聯社）