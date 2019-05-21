「連3年未獲邀WHA」美德英接力挺台灣：2300萬人應要有發聲機會

▲世界衛生大會（WHA）。（圖／翻攝自WHO官網）

國際中心／綜合報導

世界衛生大會（WHA）20日開幕，台灣連3年未受邀，然而超過14個友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，包括美國、德國、英國代表人士在大會上發言力挺台灣，可惜的是，在經過兩次「2對2辯論」後，大會最後仍未決定納入議程。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在台上表示，就美國的立場而言，台灣未能以觀察員身分受邀參與大會而感到遺憾，台灣的2300萬人民應該要如其他人一樣得到發聲的機會。他並在場外接受記者訪問時再次強調：「我們支持台灣能再次獲得先前在WHA的身分。」

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）也表示，全球健康面對的挑戰不該因國界而止步，因此世界衛生組織（WHO）應該要成為全球相關夥伴的平台。

此外，英國衛生部副部長布萊克伍德（Baroness Blackwood）也指出，全球化導致健康危機蔓延，速度也變得更快，因此相關政府納入WHO就顯得相當重要，包括一起處理全球健康安全議題、並且能共享經驗和專業。

WHO最高權力機構WHA每年開會一次，決定未來政策方向，台灣雖從2009年起至2016年、連續8年以觀察員身分參與WHA，但近年在中國影響之下，已連續3年沒獲邀參與。對此，貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、巴拉圭、索羅門群島、海地、聖文森與聖露西亞等14個台灣友邦國家提案，為台灣爭取參與WHA機會。