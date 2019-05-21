「最狂簡歷」全曝光！2024重返月球　NASA只挑這12菁英太空人

▲NASA Astronaut Group 22成員自拍合照。（圖／NASA）



記者王致凱／編譯

美國航空暨太空總署（NASA）日前宣布將於2024年執行新一次登月計畫，任務命名為「Artemis（阿提米絲，希臘神話中的月亮女神）」。NASA近日曝光一名預定首批登月的太空人Jonny Kim，超狂背景資歷嚇傻網友。事實上，當年和Jonny Kim一同入選NASA新一批太空人名單的共有12人，每個人的學經歷都是「神人」等級。

NASA於2015年11月宣布將成立「NASA Astronaut Group 22」太空人小組，並自同年12月至隔年2月為止廣泛接受報名。NASA一共收到1萬8300多份報名申請，並從中遴選出12位菁英，於2017年6月7日公布入選者名單，共有7名男性和5名女性爭取到加入NASA的資格。若單看報名人數和獲選比率，錄取率僅0.066％。

近日，NASA在臉書上貼出其中一名韓裔入選者Jonny Kim的個人簡歷，形容他是「從海豹部隊到急診科醫師」的男人，未來更很有可能成為2024年首批重返月球的太空人，讓國內外網友看完紛紛讚嘆「太狂」。不過，若仔細看完與Jonny Kim同期入選的12位太空人人選簡歷，你可能還會更驚訝。

NASA Astronaut Group 22成員簡歷：



Dr. Jonny Kim：35歲，來自加州，海軍上尉。2002年高中畢業後加入美國海軍，通過訓練後加入海豹突擊隊第三隊，擔任戰鬥醫務士、狙擊手、尖兵等職務，執行超過100場任務，曾2次派駐中東地區，並獲頒銀星勳章、銅星勳章等榮譽。Jonny Kim透過海軍後備軍官訓練團計畫，於2012年以第一名成績取得聖地牙哥大學數學學士學位，隨後加入海軍軍醫部隊。

Kim隨後於2016年自哈佛大學醫學院畢業，取得醫師資格。2017年入選時，其職業為美國麻省總醫院急診科住院醫師。

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Kayla Barron：31歲，來自華盛頓州，海軍上尉。美國海軍學院系統工程學士、英國劍橋大學核能工程碩士學位，同時也是2010年蓋茨劍橋獎學金獲得者。她於2010年被授予海軍軍官階級，通過核動力和潛艦軍官訓練後，被派駐到俄亥俄級飛彈核潛艇緬因號服役，為首批被納入潛艇任務的女性官兵其中一員。Kayla Barron入選NASA時正在海軍學院擔任職務。

Zena Cardman：31歲，來自維吉尼亞州。北卡羅來納大學教堂山分校生物學學士與海洋科學碩士。2017年入選時，Cardman為美國國家科學基金會研究員，在賓州州立大學從事地下與深海微生物研究。

Raja Chari：41歲，來自愛荷華州，空軍中校。美國空軍學院空氣動力工程學學士、麻省理工航空與太空學碩士。Chari曾擔任F-35、F-15、F-16戰鬥機飛行員，累積飛行時數超過2000小時。

Matthew Dominick：37歲，來自科羅拉多州，海軍少校。聖地牙哥大學電機工程學學士，副修物理學和數學、海軍研究學院系統工程碩士學位。Dominick入選時擔任雷根號航母第115戰鬥機中隊指揮官，曾飛行過28種不同型號飛機，累積飛行時數1600小時。

Bob Hines：44歲，來自賓州，NASA試飛員。波士頓大學航天航空工程學士、阿拉巴馬大學航太工程碩士，曾在美國空軍和預備役中服役長達18年，過去幾年則在NASA詹森太空中心擔任試飛員，在41種不同型號的飛行器上累積超過3500小時時數。

Warren Hoburg：33歲，來自賓州。麻省理工大學航空與航天學士學位，並在加州大學柏克萊分校獲得電子工程和資訊工程兩個博士學位。Hoburg通過海軍試飛員訓練，曾擔任私人飛機飛行員，並擁有非常豐富的荒野搜救經驗。

Jasmin Moghbeli：35歲，來自紐約州，海軍陸戰隊少校。麻省理工大學航天航空工程學碩士、海軍研究生學院專業碩士，並通過海軍試飛員訓練，擁有1600小時飛行時數，執行過150場戰鬥任務，入選時為海軍陸戰隊H-1直升機試飛員。

Robb Kulin：35歲，來自阿拉斯加州。丹佛大學機械工程學士、加州大學聖地牙哥分校材料科學碩士與工程博士，通過空軍試飛員訓練。Kulin曾從事商業捕魚和南極鑽冰工作，並在2011年加入SpaceX公司。Kulin於2018年提前離開團隊，未完成訓練。

Loral O'Hara：36歲，來自德州。堪薩斯大學航天航空工程學士、普度大學航天學與航空學碩士。她同時也是一名私人飛行員，擁有急救人員資格，入選時在麻州一所海洋研究機構擔任研究工程師。

Frank Rubio：43歲，來自佛州，陸軍少校，西點軍校畢業，並於國防醫學大學獲得醫學學位。Rubio曾在美軍82空降師服役，在入選NASA之前，他為美軍第十特種部隊第三營（空降師）軍醫長。

Jessica Watkins：31歲，來自科羅拉多州。史丹佛大學地理與環境科學學士、加州大學洛杉磯分校地質學博士。Watkins曾在NASA艾姆斯研究中心和噴氣推進實驗室JPL工作，同時也是火星探測車好奇號的團隊成員。