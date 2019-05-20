「畢業生學貸都我還」　美富豪大方捐12.5億替學生還債

圖文／鏡週刊

如果你是富豪，你會如何運用你的財富？美國非裔美籍億萬富翁史密斯（Robert Smith），19日於喬治亞州亞特蘭大莫豪斯學院畢業演說時，表示將替該年度的畢業生償還學生貸款，總金額估計達4,000萬美元。（約新台幣12.5億餘元），讓台下不少聽眾、學生感動的落淚，激動歡呼。

根據《美聯社》報導及史密斯的說法，他的家族會透過補償金的方式替這群畢業生償還貸款，而這項消息很快在美國傳開。根據《富比士》報導，史密斯的淨資產額約50億美元，並在Vista Equity Partners擔任董事長與執行長，據了解Vista Equity Partners是間專門投資軟體公司的組織，在該投資領域佔有一席之地，手上握有460億美元投資，其中包含50多間軟體公司。

根據《時代》雜誌報導，史密斯這項善舉或許是近期最引人注目事件，但這不是他第一次行善，2017年史密斯加入一群超級富豪，如比爾蓋茲、梅琳達·蓋茲、股神巴菲特等人的行列，公開承諾將大部分財產捐給慈善事業，而史密斯也是第一位簽署這項承諾的非裔美國人。

史密斯表示，他認為自己所做的一切是值得的，因為台下的人會繼續把善舉傳播下去，協助改善更多非裔美國人的生活。該校校長托馬士（David A. Thomas）也表示，當學生們背有債務時，想做的事情就會受到限制，而史密斯的舉動，幫這群學生解去束縛，可以更自由地追求夢想和熱情。

莫豪斯學院（Morehouse College）也表示，這是學校成立以來，收到最好的禮物。過去畢業於這間傳統黑人大學的校友分別有，美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）、導演史派克李（Spike Lee）和影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）。

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