烏克蘭「喜劇演員」總統就職　第一道命令：解散議會

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）

記者林彥臣／綜合報導

喜劇演員出身的新任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），在今天宣誓就職，41歲的他是個完全沒有政治經驗的政治素人，他上任之後下達的第一道命令，竟然是解散議會。

澤倫斯基在大選當中贏得了73%選票，尋求連任的前總統波洛申科（Petro Poroshenko）只獲得24.45%的選票，顯示了烏克蘭人民對政治的疲憊，澤倫斯基完全沒有政治經驗，只有在喜劇當中扮演過平民總統，這也成為他被拱上檯面競選總統的契機之一。

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澤倫斯基在議會當中沒有任何政治勢力，他所屬的政黨人民公僕黨在議會沒有任何席次，所以他必須解散國會才能夠推動政策。

除了解散議會澤倫斯基還強調，首要目標是結束烏克蘭東部與俄羅斯所支持的分離主義衝突，與莫斯科方面恢復對話的前提，是烏克蘭恢復被兼併漢被佔領的領土，以及俄羅斯方面非法拘留的烏克蘭戰俘。

不過烏克蘭法律也規定「議會在任期的最後6個月內不能解散」，這一屆的烏克蘭國會任期將於今年10月下旬到期，也就是說澤倫斯基能否解散國會，仍存在法律上的疑慮。