女大生瘋一夜情！刮鬍刀剃毛後忘了丟　她爸滿臉長恐怖疱疹

▲刮鬍刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心∕綜合報導

外國一名女網友日前在Reddit網站上分享自己的故事，她說她出生在一個非常傳統、保守的家庭，在離家上了大學之後像是得到解放一樣，不斷的嘗試一夜情並染上疱疹。有一次她放假回家，順手拿了爸爸的一支一次性的刮鬍刀刮陰毛，但卻忘了丟掉；幾個月後她接到家裡電話，她的爸爸媽媽正在鬧離婚，而原因竟是她的爸爸得！到！了！疱！疹！

根據外媒報導，這名投書的女網友並沒有表明自己的身分，她說她從小在一個非常保守的宗教傳統家庭裡，她的爸媽更是遵循婚前不能有性行為的想法，在這樣環境下長大的她，離開家去讀大學後，面對外頭的花花世界甚麼都想嘗試，包含「性」這件事。

女網友表示，當時甚麼都不知道的她開始出現濫交的行為，常常跟不同的對象度過一夜情，也因此得到了皰疹，隨後她就醫吃藥，一直以為藥物可以將她的病情控制住，並且不會傳染給其他人，但之後所發生的事顯然不是如此。

女網友大三的時候趁著假期回家，當時她想要參加一場派對，所以必須使用剃毛刀將自己打理乾淨，但家中卻沒有任何備用的剃刀，只好使用爸爸的一次性刮鬍刀剃毛，但卻忘記將東西丟掉，繼續放在家裡。

幾個月後的某一天，女網友接到媽媽吵著要離婚的電話，因為爸爸的臉上滿是皰疹，很有可能是去外面亂搞得到的；一開始她感到非常氣憤，還打電話質問爸爸但卻得到「從未亂搞」的答案，困惑的她花了整整兩個星期的時間才意識到，罪魁禍首很有可能就是自己！

女網友說，她開始懷疑兇手是自己之後上網查了資料，並意識到爸爸的皰疹之所以那麼久才出現，很有可能是因為潛伏期，所以才沒有那麼快顯現症狀。現在的她陷入了一個非常尷尬的境地，因為她想要把真相講出來，挽救爸媽的婚姻，但是如果她將自己在外頭一夜情的事情講出來，很有可能會遭到保守父母嚴厲的責罵。

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▲女大生得疱疹。（圖／記者李佳蓉攝）

報導中提到，這篇文章登出之後已經有超過一千名網友留言，「你用別人的刮鬍刀剃陰毛，然後還不丟掉！也太噁！」、「你都說這是一次性的刮鬍刀了，到底為何不丟掉？」、「這故事告訴我們，不要亂用別人的括弧刀，特別是知道這東西會在他們的臉上被使用！」