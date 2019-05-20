北海道連續3追尾車禍…現場詭颳大風「塵土飛揚」　14人輕重傷送醫

▲日本北海道道東車道連續發生3起車禍，共14人受傷。（圖／翻攝自YouTube／ANN NEWS）

記者林瑩真／編譯

日本北海道浦幌町到本別町的道東車道在20日下午1時許發生巴士及油罐車追尾車禍，可怕的是，類似車禍連續發生3起，總共有14人受傷，其中3人骨折重傷，立刻被送往醫院治療，警方還在調查事故原因。

綜合日媒報導，事故發生在從釧路機場到帶廣市的路上，當時巴士、油罐車、卡車、輕型轎車發生連環追尾車禍，一共6輛車撞成一團；不料，警方接著收到通知，在附近地區又發生2起連環車禍，一起是卡車與轎車相撞，另一起則是轎車事故。

3起事故總共有14人受到輕重傷，其中，40歲左右的巴士駕駛、50歲左右的男性乘客及駕駛轎車的30歲左右女性，3人受到骨折重傷，優先送往醫院治療，其他傷勢較輕的人則是分別送往不同醫院治療。

報導指出，在6輛車的連環事故現場颳起大風，加上附近都是農田，導致塵土飛揚，堆積在路面及車頂上，讓警方調查行動些微受阻。

雖然有連環車禍及大風影響，但道東車道沒有禁止通行，僅浦幌交流道及本別交流道間的上下線禁止通行。目前警方猜測可能是視野不佳導致車禍，但事故原因還需要詳細調查。