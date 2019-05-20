1千元買清朝茶碗竟是「雍正御用」　30多年後160萬賣出

▲英國遊客20多年前在中國商店買下的千元茶碗，竟是雍正御用碗，價格暴漲以4萬英鎊賣出。（圖／翻攝自Sworders官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

一名英國遊客在1980年代的中國大陸某商店，以240元人民幣（20英鎊，現約1092元台幣）買下一個骨董碗，該碗後來又輾轉賣到了英國拍賣行Sworders，由於碗底青藍色的「大清雍正年製」6字，再加上其精巧的工藝，推測很可能是雍正御用，原本預估將以6000-8000英鎊（約24-32萬元台幣），沒想到最終在17日以4萬英鎊（約160萬元台幣）連同附加價成交，足比預估價多了近4倍，買家則據傳是來自香港的拍賣行常客。

據《每日郵報》報導，1980年代，一名英國遊客前往中國大陸旅遊時，便在某間商店以240元買下一個小瓷茶碗。這個白瓷碗直徑4英吋左右，經拍賣行專家檢測應有300年歷史，而且底座上燒有「大清雍正年製」6個藍字，工藝精巧，保存完好，推測是專為雍正所製的御碗。

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▲茶碗底部有「大清雍正年製」6個藍字。（圖／翻攝自Sworders官網）



英國拍賣行Sworders的亞洲藝術家李雪表示，「在雍正年間（西元1723年至1735年），中國的瓷器工藝臻至頂峰，除了多彩的琺瑯外，還有單色釉工藝也相當出色，這個罕見的碗也是17日倫敦拍賣會的重要拍賣品，它吸引了很多人的注意，大家都要排隊去看」。

拍賣行原本預期御用茶碗會以6000～8000英鎊（約24～32萬元台幣）的價格售出，最終以包含附加費在內的4萬英鎊（約160萬元台幣）成交，比預估價格高出近4倍。李雪透露，買家是來自香港的拍賣行常客，本次拍賣所得的39萬英鎊（約156萬元台幣）大多來自中國和香港。

單色釉又被稱為「純色釉」或「一道釉」，由於化學成分不同，瓷器燒製後呈現的顏色也不一樣，有青釉、紅釉、白釉等，由於缺少彩繪，對瓷器美感要求更高，須特別留意釉面質感和光澤，燒製技術對於單色釉更為關鍵，而且以渾然天成的一體感，及素雅的外型，被公認為陶瓷製品中的「大家閨秀」。