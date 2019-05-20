「脫歐燒到麥當勞」禁售奶昔、冰炫風　漢堡王嗆：我們有賣喔

▲蘇格蘭一間麥當勞貼出告示。（圖／翻攝自推特／Scott Macdonald）



國際中心／綜合報導

英國脫歐協議持續卡關，蘇格蘭首都愛丁堡（Edinburgh）一間麥當勞為了避免消費者用店內食品攻擊政治人物，甚至被警方要求暫時不能販售奶昔或冰淇淋。然而，漢堡王18日卻在推特挑釁，「親愛的蘇格蘭人，我們整周末都有賣奶昔。」意外引爆一場速食業大戰。

英國獨立黨領導人法拉吉（Nigel Farage）17日來到愛丁堡參加活動，吸引數百名脫歐支持者與反對者聚集。由於人潮眾多，警方擔心會有紛爭，便要求附近一家麥當勞暫時不要賣冰淇淋與奶昔。

漢堡王18日則在推特告訴蘇格蘭人，他們整周末都會販售奶昔，大家玩得愉快，還在下方用標籤寫道「只是說說」。有網友表示漢堡王在煽動政治上的仇恨情緒；這家速食業者則回應永遠不會支持暴力，也不會浪費美味的奶昔，「所以請在周末好好享受吧，要可靠地享用飲品。」

一名消息人士透露，有傳言指出會有一場奶昔抗議活動，「蘇格蘭警方進到餐廳內，要求他們（麥當勞）不要出售奶昔或冰炫風。」據了解，被要求的麥當勞當天晚間有4小時拿掉了特定的產品，還增加了門的穩固性。

英國近期開始流行用砸奶昔來抗議，極右派人士如反伊斯蘭的羅賓森（Tommy Robinson）、英國獨立黨候選人班傑明（Carl Benjamin）都被丟過飲料以及食物。

►►新脫歐協議！梅伊「大膽改良方案」6月闖關 拚下台前最後機會