穩定器動搖！　華郵：貿易戰升溫恐影響台灣、南海

▲ 美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》19日指出，美國多年來在經濟上與中國互相扶持，作為穩定彼此關係的力量，美國前財政部長鮑爾森（Hank Paulson）還稱此為「穩定器」（ballast）。然而，隨著中美貿易戰的升級，華盛頓不僅在抑制和穩定中國方面的獎勵減少，影響甚至會超出貿易領域，而波及其他爭議領域，像是台灣和南海。

據報導，美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員、曾於前總統小布希時期任職的庫伯（Zack Cooper）表示，美國人民正在討論失去穩定器的問題，但現階段的挑戰是，沒有多少選民希望保護在貿易緊張局勢、安全問題和人權問題中的雙方關係。

報導指出，美國現在不斷增長的壓力來源，正是總統川普（Trump）在2016年大選期間，激起人民覺得中國不公平、現在是華盛頓該改變平衡的感覺。然而，川普政府除了專注於貿易外，其強勢作風也擴展到國家安全方面，目前五角大廈的防禦戰略「大國競爭」（great power competition），就是在防止中國取得實質上的軍事優勢。

此外，川普15日簽署行政命令，將華為及70家附屬事業納入管制的「實體名單」，就是將經濟和國家安全問題做結合。對此，戰略與國際研究中心的亞洲高級顧問（Bonnie S. Glaser）表示，「對我而言，競爭環境已經發生根本性的變化」。

▲美國總統川普（Donald Trump）15日簽署行政命令，禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備。（圖／路透社）

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一位曾任前副總統白登顧問、「新美國安全中心」（CNAS）主任的拉特納（Ely Ratner）也表示，政府施加關稅的目的是建立標準，迫使中國向美國開放市場，藉此深化雙方之間的關係，但「其他人視經濟互相依賴是一個脆弱和急需解決的問題，然後（貿易戰）目標是更互惠，或者是彼此更不依賴？」

他補充，中美貿易關係的惡化，不一定會導致中國在台灣和南海上有更多侵略，反而如果雙方仍未達成貿易協定，川普政府是否會採取更嚴厲的措施，而且擴及到國家安全領域，像是加強美國在南海的軍事存在。

小布希時代的前財政部長保爾森（Paulson）也表示，商業不再是中美關係之間的穩定器，反而可能會出現「經濟鐵幕」（economic iron curtain）。他曾在2月的演講中表示，原因之一是「國家安全問題現在幾乎滲透到各方面的經濟關係」。

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