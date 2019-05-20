《冰與火》效應　美國2千鐵粉爸媽「用這個角色命名新生兒」

▲ 夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》帶動美國一波新生兒命名風潮。（圖／HBO提供）

國際中心／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）於台灣時間20日上午迎來全季大結局。儘管這一季被粉絲痛批「爛尾」，甚至聯署要求重拍，但熱潮絕對是不減反增，不但在全球吹起瓦雷利亞語（Valyrian）學習潮，甚至美國的鐵粉爸媽還紛紛用劇中角色的名字替剛出生的寶貝命名。

根據《商業內幕》報導，美國社會保障管理局（Social Security Administration）最近公開了2018年最受歡迎的寶寶名字排行榜。其中熱播劇《冰與火之歌》似乎成為美國爸媽取名的新靈感來源，劇中角色的一些「冷門名字」開始有越來越多人使用，像是在10年前連前1000名都進不去的艾莉亞 （Arya），在去年就有多達2545個同名寶寶出現，一舉躍上排名榜的第119名，也是《冰與火》最受歡迎的名字。

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▲ 不只演員梅西威廉斯（Maisie Williams）爆紅，就連艾莉亞（Arya）這個名字，都登上最受歡迎名字排行榜。（圖／翻攝自維基百科）

其次則是「龍后」多斯拉克語的名字－卡麗熙 （Khaleesi），同樣深受喜愛，在去年共有560個以此命名的寶寶出現，有趣的是，龍后的本名丹妮莉絲（Daenerys）以及常用的暱稱「Dany」，反而都沒有出現在前1000名中。至於3、4名分別是547人使用的詹姆 （Jamie），以及434人被使用的亞拉（Yara）。

不過還是有許多名字沒有因為《冰與火》的熱度就改變命運，像是提利昂 （Tyrion）、喬拉 （Jorah）、珊莎 （Sansa）、席恩 （Theon）瑟曦（Cersei）等重要角色的名字，在去年依然只有幾十個寶寶以此命名，都沒有進入排行榜前1000名。

順帶一提，美國2018年最受歡迎的名字第1名仍然還是艾瑪（Emma），這個名字已經蟬聯第一寶座連續5年，成為最多女孩所使用的名字，共有1萬8688人；至於男孩方面，連恩（Liam）則是為最受歡迎的名字，共有1萬9837人。