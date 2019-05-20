冒險哥警局內「脫褲進攻女拘留人」　被發現竟回嘴員警：這樣好刺激哦～

▲男子在警局性侵女收容人。（圖／翻攝自當事人臉書／Google map）

記者陳亭伃／綜合報導

太歲頭上動土，可以說是相當白目或是膽大包天的行為。美國阿拉斯加警局日前出現一名男子，因為整夜和一名酒醉不醒的女收容人獨處一室，竟然不顧看守員警就在外面，大喇喇的脫褲性侵女方，甚至還將下體放在對方口中，直到被員警發現後拉出牢房，筆錄時還表示，「只是因為這樣覺得很刺激」。

根據英國《每日郵報》報導，25歲的蓋格（Devan Thomas Gage）日前遭到警方拘留，並且帶回阿拉斯加當地的警局，和他一起待在同一間拘留室的是一名已經喝醉到失去意識的女子，蓋格在色慾薰心和酒精的催化下，竟然不管外面有看守的員警，直接將褲子脫下並且將自己的下體在女子身上摩擦，接著進一步的侵犯。

受到侵犯的女子過程中完全沒有意識，甚至蓋格還將下體放進女方的口中，直到看守員警看到，立刻將蓋格從女方身上拉開，女方掉下長椅後才恢復意識。蓋格接受問訊時表示，「只是覺得在警局中這樣性侵，是一種刺激又冒險的感覺，所以想要這樣做。」

蓋格的前妻在事後表示，兩人育有2個孩子，沒想過他是這樣的人，但後來他曾經試圖想要侵犯女子時，就知道會有第二次，「蓋格已經不是我所認識的那一個，但他有權去決定他的人生。」