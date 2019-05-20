活潑雨雲由西到東！暴雨蔓延全日本「警戒土石流」　持續到22日不會停

▲沖繩與那國島從13日就下起暴雨，雨勢逐漸往整個日本移動。（圖／翻攝自推特／仲宗根朋美（気象予報士）@nakasone_tomomi）

記者林瑩真／編譯

日本鹿兒島18日起下起豪雨，266名登山客受困山上，如今大雨漫延，西日本、東日本也受到影響。日本氣象廳呼籲，民眾要警戒土石流、河川暴漲等災害。

受暖濕空氣影響，西日本中心的大氣狀態變得不穩定，四國將有發達的雨雲，九州南部地區20日起會出現暴雨天氣；至於東日本則將從21日起，部分地區有暴雨情況，民眾要注意土石流及河川暴漲。

從17日就下起暴雨的宮崎縣地區，降雨量已經超過420毫米，幾乎是過去平均5月一整個月份的雨量。雖然目前宮崎縣地區降雨減弱，但至今的大雨已經鬆動地盤，有土砂災害的高危險性，目前部分地區發布「土砂災害警戒情報」。

另外，鋒面將從20日至21日逐漸經過西日本到北日本，四國、近畿地區20日晚上要開始注意雨勢，東日本局部地區恐有超過50毫米的暴雨。

氣象廳呼籲，除了土石流、河川暴漲以外，低窪地區有可能會淹水，同時還有雷擊與龍捲風等強風可能。

報導預計各地雨量，到21日中午，東海250毫米、近畿200毫米、四國、關東甲信180毫米、伊豆群島150毫米、九州南部60毫米；到22日中午，伊豆群島100至200毫米、關東甲信50至100毫米、東海50毫米。