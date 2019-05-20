2歲童玩「飛高高」摔地慘死　她幫帶小孩「拋起下秒腰痛」釀悲劇

▲ 2歲男童頭骨骨折，6天後身亡。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓先前發生一起悲劇，一名3旬女子只是暫時幫忙好友帶孩子，將年僅2歲的孩子拋到空中玩「飛高高」，過程中卻不慎失手，讓小孩直接摔到木頭地板上，重傷死亡，遭到起訴，日前被判有期徒刑。仁川地方法院刑事法庭20日宣判，犯下過失致死罪的36歲女性10個月有期徒刑，緩刑2年，以及120小時的公益服務。

這起案件發生在2018年7月4日上午10時左右，女子在仁川一處公寓照顧朋友年僅2歲的兒子，雙手抓住男童兩邊腋下、將他往上拋，本應在小孩落下時接住他，未料突然失手，讓小孩直直落到木地板上。男童受到重傷，緊急被送往附近醫院接受治療，還是不幸在事發6天後因頭骨骨折等傷勢身亡。

據悉，事發前，女子接受住在附近的友人的請託，幫她照顧孩子，此前也曾幫忙看顧3至4次。女子接受調查時則供稱，「把孩子拋到空中後突然一陣腰痛、跌倒在地，才沒有接住小孩、讓他掉到地上。」

法官20日指出，「導致年僅2歲的孩子死亡的被告罪責深重，孩子的父母也因此相當痛苦，要求嚴懲，但由於被告承認犯罪，此前除一次罰款外也沒有其他刑事處罰前科，因此判處10個月徒刑，緩刑2年。」