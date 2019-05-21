洩密「線人名單」給中國　前CIA官員遭判刑20年　

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美國前中央情報局（CIA）探員馬洛里（Kevin Patrick Mallory）在2018年6月時，被指控洩漏機密情報給中國和收受2.5萬美元（約新台幣元78萬）遭到逮捕，北維吉尼亞州（Northern Virginia）聯邦法官於17日判他監禁20年。

▼ 馬洛裡。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約時報》報導，原本馬洛里將面臨無期徒刑的判決，但由於法官埃利斯三世（T. S. Ellis III）認為原判決過於嚴厲，因此改判20年，但仍然比馬洛里律師認為合理的10年還要久。維吉尼亞州東區聯邦檢察官特威利格（G. Zachary Terwilliger）表示，「馬洛里不但讓國家處在巨大的風險之中，甚至還危害那些為了國防，把自身安全置於危險之中的人力資產性命。」

根據檢方調查，當時馬洛里被招募時，不僅身負債務，而且還有抵押貸款，成為中國情報機構決定吸引的目標。他在2017年時曾2次前往中國，並從中方情報人員手上拿到一部手機。後來檢方在手機內查獲高度機密文件，據悉有2份已經成功傳輸，其中一份則是「曾幫助美國政府的人力資源的唯一識別訊息」。

據《路透社》報導，美國司法部表示，馬洛里曾在政府機構和國防承包商中擔任敏感工作，像是擔任CIA秘密案件官員和國防情報局（DIA）官員。而且有證據顯示，他曾在利斯堡（Leesburg）一家商店掃描文件，並將檔名分類為「機密」和「最高機密」後存到記憶卡之中。而檢方在逮捕馬洛裡的當天，在他家中發現記憶卡。

事實上，類似的案例不只一起，2018年時，另一名前CIA探員、54歲的李振成（Jerry Chun Shing Lee）也因為多次接觸中國情報部門而遭到聯邦調查局逮捕，並可能面臨無期徒刑，不過他今年5月承認與中國串謀從事間諜活動後，檢方將改尋求17年至27年的徒刑。

此外，前美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）合同工漢森（Ron Rockwell Hansen）也因為定期與中方情報人員見面，甚至收受數十萬美元而遭到聯邦調查局逮捕。

▼ 李振成（Jerry Chun Shing Lee） 多次與中方接觸，並從事間諜活動遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

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