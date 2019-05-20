小賈斯汀MV引百萬粉絲朝聖　冰島急關「羽毛峽谷」遊客搞賄賂

▲羽毛峽谷管理員約翰斯多蒂爾（Hanna Jóhannsdóttir）表示，有許多遊客拿家鄉土產賄賂她，想進去早已關閉的峽谷內部。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）2015年前往冰島東南部的羽毛峽谷（Fjaerargljufur Canyon），為「I'll Show You」一曲拍攝音樂錄音帶，影片曝光後吸引至少100萬人前去朝聖，卻導致峽谷內植被和自然生態遭嚴重破壞，冰島當局不得不下令關閉峽谷，但即使有管理員制止、加設欄杆和警語都難以抵擋遊客想闖入觀光的心，也讓當地居民相當不滿。

「I'll Show You」一曲推出後，至今在Youtubeg上已吸引了4.44億人次點閱。由於小賈斯汀在片中多次做出「不良示範」，例如踩踏苔原、在冰湖中游泳、擅闖保護地、在懸崖拍照、公路中央玩滑板等，也引發外界批評不尊重冰島文化及生態的聲浪。

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▲▼小賈斯汀在MV中各種不良示範，引來外界批評破壞當地文化及生態。（圖／翻攝自Youtube／Justin Bieber）



小賈斯汀的推特帳號擁有超過1.05億粉絲，也是全球第三多粉絲的帳號，僅次於美國歌手凱蒂.佩芮和美國前總統歐巴馬。

▼「I'll Show You」一曲至今已有4.44億人次播放量，相當熱門，也吸引無數粉絲前去拍攝地朝聖。

據《美聯社》報導，看了影片後特地前來朝聖的粉絲眾多，也嚴重影響當地生態。過去8年來，訪客人數暴增，從2011年的60萬人次，成長到2018年時的230萬人次，而且據冰島環境局統計，至少有100萬人來到，羽毛峽谷脆弱的火山地貌因此受到深深傷害，這種景觀受損後不易恢復，冰島當局不得不將當地關閉，讓生態休養生息，預計今夏只有氣候乾燥時才會重新開放。

▲▼小賈斯汀在MV中各種不良示範，引來外界批評破壞當地文化及生態。（圖／翻攝自Youtube／Justin Bieber）



不過即使冰島關閉峽谷，立起警示牌與欄杆，並有管理員巡守，仍無法阻擋粉絲想一窺拍片地的熱情。據《每日郵報》報導，峽谷管理員約翰斯多蒂爾（Hanna Jóhannsdóttir）表示，幾乎每天都有人會試圖套交情，想爭取被放行，也有很多人拿自己家鄉的土產來賄賂，「我最近甚至還遇到有人拿免費杜拜旅行想換放行」，或者趁管理員不在時，趁機跨過柵欄。

雖然目前遊客自拍與無人機使用已經減少許多，但《冰與火之歌》最新一季也有在此取景，預料又會吸引更多遊客前來。冰島環境局長古德布蘭森（Gudmundur Ingi Gudbrandsson）表示，「把這種糟糕情況全推給小賈斯汀是不合理的，不過希望這些知名人士到這裡時，能多考慮自身行為帶來的影響。」