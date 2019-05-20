她激戰男友被撞見　愛人前腳出門上班…男友爸後門進攻「妳的身體好美」

▲女網友表示自己很愛男友卻更愛和男友父親發生關係。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

對於現代的年輕人而言，「同居」這件事情不論婚前婚後，已經並非像過去老一輩人的觀念中的保守，但若是跟另一半的家人共組處在一個屋簷下，許多事情就會變得相當不方便，其中「房事」最令人尷尬。一名國外的女網友投稿外媒說到自己的困境，「和男友正在做愛做的事情，卻被男友父親看到」甚至發展出令人傻眼的結局。

20歲的女網友投稿至《太陽報》求助，和21歲男友因為正在為了新居存錢，所以目前暫時住在男友家，而單親長大的男友家中，還有一起相依為命的父親。直到某日，女網友和男友認為父親不在家，可以趁機享受兩人恩愛時光，於是大膽地進行。

沒想到就在進行到一半，突然男友的父親開門進來，這讓三方都相當尷尬，雖然女網友當下立刻試圖拉被子蓋住自己的裸體，但還是看到男友父親的臉上閃過奇怪的表情。之後男友因為必須要外出上班，留下女網友獨自在家。

男友父親對女網友表示，從未看過她這樣，甚至提出要求兩人也可以發生關係，並且出現奇怪的肢體碰觸。當下女網友並沒有反抗，甚至認為自己不抗拒這樣的感覺，「雖然內心對不起我的男友，但是他父親確實是一個很迷人的成熟男子」。

最終女網友和男友父親發生多次關係，但因為內心對男友充滿愧疚，上網求助網友，沒想到卻得到砲轟留言，「像妳這樣的女人，我替你男友感到可悲」、「男友的父親也太噁心！」、「如果你們已經結婚，整個通姦罪的劇場都在你身上上演」。