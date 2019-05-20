上班途中肚子痛！日女跑公園廁所「產子丟水溝」：不是丈夫的…

▲日本女子在公園廁所中產子，事後將男嬰棄屍於水溝中。（示意圖／記者楊佩琪攝）

記者林瑩真／編譯

日本石川縣白山市横町發生一起棄嬰案件，一名來自金澤市的39歲女子在公園廁所產子後，將剛出生的男嬰隨手丟棄在附近的水溝裡面。之後事情爆發，女子到案說出棄嬰理由，竟是因為「孩子不是丈夫的」。

據《讀賣新聞》報導，女子3月3日騎著腳踏車準備要去工作途中，突然感到嚴重的腹痛，於是立刻到白山市横町一個兒童公園的多功能廁所，不料，腹痛的原因竟是羊水破裂，當場在廁所中生下一名男嬰。

女子供稱，因為孩子生下來後沒有聽到哭聲，以為是死產（或稱胎死腹中），因此將男嬰用外套包裹起來後，先放到公園附近的空地，等到工作結束後，才將男嬰抱回，裝進袋子並丟棄於同市的某條水溝中。

男嬰屍體之後被人發現，因此驚動警方，警方循線調查，將女子逮捕歸案。女子這才表示，自己是跟在交友軟體上認識的男子發生關係，之後懷孕，2月時感受到胎動，預計5月要生產，但由於不是丈夫的孩子，「我沒辦法跟任何人商量，也沒辦法去醫院」，最後提前生產，才會選擇棄嬰。

金澤地方法院14日初判，法官千葉康一指出，女子到案後陳述了所有犯行及理由，將以棄嬰罪嫌起訴。