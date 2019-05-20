他參加婚禮在「上層階級」面前坐著吃飯　遭圍毆兩次9天後亡

▲圖為達利特人2018年不滿自己應有的保障被政府犧牲，進而與警方爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

印度至今仍有部分地區受到種姓制度的影響，21歲的吉坦德拉（Jitendra）上月遭到一群「上層階級」的人士毆打，最後傷重不治。然而，他並未犯下什麼滔天大罪，只是單純在一場婚禮中吃飯，被視為賤民的他便觸怒了別人，生前慘遭襲擊與羞辱。

BBC報導，吉坦德拉上月26日參加一場婚禮，婚宴食物由上層階級的居民烹煮，因為印度偏遠地區的民眾普遍不會接受達利特人（Dalit）所準備的料理；達利特人過往位在種姓制度的最低階層。

當時，被視作達利特人的吉坦德拉坐在椅子吃飯，其他上層階級也在場，接著他遭到一群人毆打。其他居民聲稱，看到吉坦德拉在婚禮上被痛毆、羞辱，他流著眼淚離開，走沒幾步路卻又再次受到暴力對待，9天後他在醫院死亡。

警官庫馬爾（Ashok Kumar）表示，食物送達到現場後爆發紛爭，大家猜測到底誰坐過椅子。然而，許多參加婚禮的嘉賓都不願表態，連達利特人也沉默，深怕遭到報復，只願承認當天有出席。

事實上，印度雖然廢除種性制度，曾處在最底部的達利特人在部分村莊依舊面臨歧視，他們想往上爬也會受到壓迫，有關他們被威脅、毆打與殺害的新聞更不是新鮮事。

壓迫達利特人的文化，在印度北阿坎德邦（Uttarakhand）隨處可見。吉坦德拉的母親德維（Geeta Devi）之前在屋外發現受傷的兒子躺在地上，「他全身都是瘀青跟傷痕，他試著說話卻無法辦到。」

德維不知道是誰把她兒子丟在家門外整晚，她的老公5年前去世，接著吉坦德拉也死了。吉坦德拉生前是木工，也是家中唯一賺錢的人，他為了工作而放棄學業；在親朋好友眼中，他不太談論自己的事。

倡導達利特人權利的沃爾瑪（Jabar Singh Verma）說，達利特人住在偏遠地區，沒有土地，經濟上很脆弱，內心充滿恐懼。在吉坦德拉村莊的50個家庭中，只有12或13個屬於達利特人。

警方逮捕了7名涉及案件的男子，但他們都否認參與其中。一名女子的父親、叔叔與手足都是被告，她質疑這起事件是種陰謀，旨在危害她的家庭，「為什麼我爸爸要在達利特人的婚禮中辱罵？」

還有人認為，應該是吉坦德拉用了十多種的藥丸才導致死亡。對此，村裡的一些達利特人則堅稱，吉坦德拉雖然患有癲癇，但他並沒有服藥過量的機會。

事件發生後，雖有憤怒的聲音替吉坦德拉追尋真相，其他達利特家族卻不願多說什麼，他們在富裕人家的田裡工作，沒有發聲的機會。德維也開始承受壓力，「有些男人來到我們家，試圖恐嚇我們。沒人支持我們，但我永遠不會放棄追求正義。」