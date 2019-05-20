黃背心趨緩…「黑背心」佔領戴高樂機場　非法移民阻旅客上機

▲戴高樂機場黑背心抗議活動。（圖／翻攝自Twitter／@s_pontikis）



記者張方瑀／編譯

法國黃背心運動從去年11月延燒至今，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）承諾進行減稅50億歐元、提高退休金等基本改革後逐漸趨緩，但19日戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）卻爆發「黑背心抗議」，一群非法移民突然湧入機場，要求與法國總理菲利普（Edouard Philippe）對話，否則將阻止所有旅客登機。

從流出的影片可以看到，這群由人道救援組織「La Chapelle Debout」發起的抗議活動，許多穿著黑色背心的非法移民，在戴高樂機場內大聲呼喊口號，要求與法國總理與法國航空管理層對話，希望提供被關押在機場的非法移民更好的生活條件，更批評法國驅離符合移民資格的難民。隨後鎮暴警察抵達現場，並朝抗議群眾投擲淚瓦斯，抗議才告一段落。

現場約400多名的「黑背心」抗議者表示，他們希望能夠擁有合法移民的資格，並誓言留在二航廈阻止旅客上機。最後法國航空大表在19日晚間與4名黑背心的談判代表見面，但目前仍未有最新結果。