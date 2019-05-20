影城推1500元臥室包廂！直接躺雙人床　不怕觀眾邊做「激烈運動」

▲價值1500元的VIP臥室包廂。（圖／取自Pathé）



國際中心／綜合報導

為了讓觀眾遠離Netflix，回到電影院，瑞士一間影城打造了一間「VIP臥室包廂」，讓觀眾可以躺在雙人床上享受最新電影，除了枕頭的高度可以自由調整外，還附上零食與飲料，希望觀眾能完全把影廳當作自己家。業者強調，每部電影結束後都會更換床單，因此不需擔心有人在上面做任何「18禁」的活動。

瑞士斯普賴滕巴赫鎮（Spreitenbach）的Pathe電影院在本月初推出全新概念的「VIP臥室包廂」，將影廳內的座位全部換成雙人床，並搭配可以自由調整高度的枕頭，希望顧客可以在電影院享受跟在家一樣的舒適感。電影院發言人巴克（Venanzio Di Bacco）表示，之前已在其他地方示範過類似座位，成效非常好，且顧客無須擔心「床上」是否從發生任何「18禁」的事，因為他們每部電影放映結束後，都會換上全新的床單，「衛生問題在關影體驗上非常重要。」

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▲次等的雙人沙發包廂。（圖／取自Pathé）



除此之外，次等的VIP包廂也設計成雙人沙發，平均票價為49法郎（約台幣1517元），若是想維持傳統電影院模式的觀眾，票價只要19.5法郎（約台幣604元）。除了替成人設計VIP包廂外，影城內還有兒童觀影區，採用較軟的懶人沙發，裡面還有溜滑梯與球池，票價則為每人14.5法郎（約台幣449元）。

▼兒童遊樂包廂。（圖／取自Pathé）

