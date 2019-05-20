美軍艦本月第2次航向南海！　第七艦隊證實：進入黃岩島12海里

▲ 美國導向飛彈驅逐艦普瑞布爾號（USS Preble）近期多次駛入南海水域。圖為2018年3月29日普瑞布爾號行經印度洋。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南海軍事角力再度升溫。根據美國海軍第七艦隊今（20日）的消息，美國導向飛彈驅逐艦普瑞布爾號（USS Preble）19日駛入南海中沙群島黃岩島（Scarborough Shoal）12海里範圍內。這是美方2周內第2次駛入南海，外界認為，此舉是對中方的挑戰，可能引發北京政府的不滿。

路透社、ABC等外媒報導，美中主要關鍵議題涵蓋範圍甚廣，包括貿易戰、台灣以及南海議題等。第七艦隊發言人多斯（Clay Doss）指揮官表示，普瑞布爾號駛入黃岩島12海浬內的舉動，是挑戰過度的海洋聲索，並維護國際法的水道航行權。

事實上，美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）及「普瑞布爾號」也曾在本月6日駛進南海南沙群島赤瓜礁（Johnson Reefs）以及南薰礁（Gaven Reef）12海里範圍內。此外，美國、日本、印度及菲律賓也在本月初在南海進行首度聯合軍事演習。

美中過去曾多次在南海軍事化議題方面針鋒相對。北京當局先前曾聲稱，幾乎所有具戰略意義的南海島礁都是中國領土，並抨擊美國及其盟友在這些島嶼附近的海軍行動。而美軍過去長期以來的則是，他們的行動遍布全球各地，其中也包括盟友國家聲稱擁有主權的地區，但這些行動無關政治考量。

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