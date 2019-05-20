科倫拜校園槍擊事件20周年　當年17歲倖存者陳屍家中

▲ 科倫拜校園槍擊案倖存者奧斯汀在家中死亡 。（圖／翻攝自Erik Waxler推特）

國際中心／綜合報導

科倫拜校園槍擊事件事隔20年，其中一位37歲的倖存者奧斯汀（Austin Eubanks）卻在最近被人發現陳屍在科羅拉多州（Colorado）的家中。當地官員透露，奧斯汀身上並沒有發現外傷，將會在20日透過解剖來釐清死因。

根據BBC報導，奧斯汀在18日失去聯繫，警方在接獲報案後，隨即前往他在科羅拉多州斯廷博特斯普林斯（Steamboats Springs）的住所，沒想到一開門，就發現奧斯汀倒臥在地上，已經沒有生命跡象。

由於奧斯汀身上並沒有發現到其他外傷，也沒有什麼可疑、不對勁之處，法醫將在今天進行解剖，以確定他的死為何。對此，奧斯汀的家人表示，「他這些年很努力在幫助其他人面對疾病、走出傷害，但是自己卻沒有挺過來。我們相當的震驚與悲痛，希望外界能尊重我們的隱私，給予我們一些空間。」

據悉，在1999年4月20日的科倫拜校園槍擊事件發生時，奧斯汀正與死黨在圖書館內碰面，不料這時2名槍手闖入，朝他們射擊了好幾槍，造成他最好的朋友身中多槍當場死亡，他則在膝蓋中彈的情況下，靠著裝死躲過一劫。

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▲ 科倫拜校園槍擊案發生時，2名槍手走入圖書館，對奧斯汀與他的好友開槍 。（圖／翻攝自維基百科）

當年的事件奪走了12名學生及1名老師的生命，2名冷血殺害師生的槍手最後也在圖書館飲彈自盡。

這些年來，奧斯汀持續服用了各種鎮定及緩解槍傷疼痛的藥物，因此藥物成癮，在他成功戒掉藥癮之後，他便在一間藥物成癮戒治中心工作，一邊協助有著同樣捆擾的民眾戒除藥癮，一邊走訪美國各地，希望透過講述自己的故事，來達到宣導與預防「藥物成癮」的效果。

▲ 奧斯汀在事件後曾因長期服用止痛藥，藥物上癮 。（圖／翻攝自Facebook／Austin Eubanks）

上個月倫科拜槍擊事件發生20週年時，奧斯汀才剛提到自己最近有些挫敗，「我們都只試圖教孩子們如何更好的躲避槍手，卻沒有努力消除真正的問題，政府想防止大規模暴力事件發生，但沒有採取更多後續的應對措施。我希望他們能對槍支管制和精神保健醫療做出更多行動。」