高速公路「1.2公尺鋼梁」插進擋風玻璃　差幾公分命中她喉嚨！

▲衝入車內的鋼梁，差一點就會命中女駕駛。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國猶他州戴維斯縣(Davis County)一名女子近來開車上班時，一條長達1.2公尺的鋼梁突然插入前座擋風玻璃，幸好她及時察覺並且左轉，否則只差幾公分就會插入喉嚨，許多目擊司機當時都以為她死定了，沒想到最後死裡逃生，恐怖情節宛如電影《絕命終結站》。

女子桑德斯(Nicci Sanders)表示，周一（13日）早上她像往常一樣，開車前往奧格登(Ogden)上班時，突然注意到有一不明物體朝她車子飛來，「一切看起來都像慢動作一樣，我看到一束光縱向朝我飛過來，當時心裡只想著，『我要死了，我會死』。」

桑德斯回憶，當時與死神的距離只有幾秒鐘時間，「我真的不知道自己能怎麼辦，只能試著控制住我的車，盡可能往左移動，且不要衝出高速公路護欄」，結果成功避免遭鋼梁插中，雖然擋風玻璃因此破裂，她慘遭碎玻璃覆蓋卻毫髮無傷。

警方調查發現，鋼梁是一名卡車司機忘記固定吊桿，才會不小心脫落，而司機當下完全沒有發現。桑德斯認為自己能在那種情況死裡逃生完全是「奇蹟」，當時若沒有專心開車，後果恐怕不堪設想，但暫時好一段時間都不敢再開車。