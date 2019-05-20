生兩胎「體重飆至127kg」成老公偷吃藉口　她花20個月狠甩60kg霸氣休夫

▲俄羅斯網紅伊根尼亞因生2胎，體重飆127公斤，老公竟無情出軌，讓她在20個月內奮發瘦身60公斤，成功變成辣媽，狠甩負心漢。（圖／IG／v.jeni.v）

實習記者陳妙津／綜合報導

31歲的俄羅斯女子伊根尼亞（Evgenia Vorobiyova）數年前因為生2胎，完全不忌口，胖到127公斤，沒想到老公竟以此為由，和前女友舊情復燃，還嘲諷她的身材，讓伊根尼亞決定以20個月的時間減去60公斤，瘦身後的她成為了俄羅斯著名減重網紅，還霸氣休夫，目前也積極上電視餐與綜藝演出，人生變得多采多姿。

據《每日郵報》報導，伊根尼亞結婚後懷上第一胎，沉浸在幸福中，所有食物來者不拒，老公也陪伴在旁悉心照護，因此胖了不少，生下大兒子後，還沒來得及減肥的她又懷了第二胎，窈窕的身材一去不返，一路胖到127公斤。

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▲伊根尼亞暴肥的模樣。（圖／IG／v.jeni.v）



一開始時，老公還會安慰伊根尼亞「喜歡妳的曲線」，但隨著時間過去，越來越敷衍，說話變得不耐煩，還常常離家。伊根尼亞感覺到自己變得臃腫的事實，全身的橘皮組織讓她十分沮喪，「我不敢在社交網路發自己的照片，儘管我用了好幾個小時想把自己P瘦，但都失敗了」。

雪上加霜的是，當伊根尼亞某日查看老公的手機時，竟發現另一半與前女友保持密切聯繫，憤怒的她立刻質問老公，沒想到對方卻回答「看看現在的妳就知道了」，還指責伊根尼亞患有產後憂鬱症，和前女友聯繫只是為了知道要如何和老婆溝通。

▲伊根尼亞帶著小孩和前夫的全家福。（圖／IG／v.jeni.v）



丈夫冷酷的回答敲醒了伊根尼亞，「是時候做出改變了」，她並沒有大哭大鬧，而是選擇先維持婚姻，而後開始制定一連串減重計畫，放棄心愛的肉類、馬鈴薯、香腸和點心，改換成吃健康食品，並堅持重訓健身，在20個月內便瘦了60公斤，成為了一名魔鬼身材的辣媽。

▼▲聽到丈夫無情的回答，伊根尼亞猛然清醒，開始努力健身，找回窈窕身材。（圖／IG／v.jeni.v）



減肥成功後，伊根尼亞邀約丈夫一起拍攝紀念瘦身有成的合影，先生也不疑有他地欣然同意，沒想到拍攝完成後，伊根尼亞直接霸氣表示，「照片就送你這個爛人當紀念，我們離婚吧！」

▲伊根尼亞與前夫的最後合影。（圖／IG／v.jeni.v）



▲瘦身有成的伊根尼亞獨自扶養兩個孩子，過得自信快樂。（圖／IG／v.jeni.v）



伊根尼亞離婚後，獨力撫養兩個孩子，她立志的減重故事也吸引了數千名粉絲追蹤，因此成為俄羅斯著名網紅，還上了俄國的電視戀愛真人秀” Let's Married”，和其他節目嘉賓一起約會。伊根尼亞自信的說，「我覺得不管是小孩還是事業，任何事情都沒有我自己來得重要，如果你想改變自己的生活，我建議應該從改變自己開始。」

▼伊根尼亞上節目的片段。

