英國面臨嚴重「護士荒」　政府遭指控濫用醫護人員善意

▲「護士荒」議題近年來成為大家重視的議題，此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國皇家護理學院（RCN）負責人唐娜·金納爾（Dame Donna Kinnair）於5月19日的年度會議上提到，英國政治家正濫用護理人員的善意，沒能夠處理好社會當前所面臨到的「護士荒」，因此呼籲英國政府應該給予護理人員一個明確的法律保障，而目前政府也計畫使用新的人員配置法，改善「護士荒」的現況。

據《BBC》報導，目前英國有近4萬名護士職缺，平均每9名就有1名缺額。英國政府表示，他們自「護士荒」開始，每年持續致力於增加護士數量的專業培訓，防止護士短缺越來越嚴重。但唐娜·金納爾卻指出，英國政府此行動並不足以彌補護士短缺的問題。

唐娜·金納爾表示，自2016年皇家護理學院取消獎學金並增漲學費後，護士短缺的情況變得更糟。政府一直以來都只考慮到教育和聘用護士的成本，完全忽略護士離職所產生的財務、人力成本，還一昧濫用護理人員的善意，做為有改善「護士荒」的假象。

報導指出，唐娜·金納爾要求英國政府對於護理人員應該實施更嚴格的規定，並且批評目前所界定的指標模糊，沒有詳細區分出專業護士和醫療保健助理的差異性，導致護士必須承擔政府系統性的失誤責任。

英國衛生及社會關懷部目前宣布未來將增加護士培訓名額25％且提供獎學金，並與英國公醫制度(NHS，National Health Service)合作制定一份完整的長期勞動力計劃，以確保衛生服務部門未來擁有足夠的專業護理人員。