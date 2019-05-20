德媒：華為設備「後門」沒找到　美國思科卻被發現有10個

▲德媒指出，華為設備沒被發現有「後門」，思科卻有不少。（左圖／路透，右圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合外電報導

德國《每日鏡報》近日刊登文章《歐洲人不應該盲目追隨川普》，內容提到美國政府以「國家安全」為由，將中國電信巨擘華為、中興等電信設備廠商排除在美國市場之外，不過英國和德國相關機構調查發現，華為沒有存在明顯的「軟體後門」，反倒是美國思科（Cisco）設備經常被發現安全漏洞，從2013年至今已經出現10起「後門」事件。

文章指出，英國政府、德國聯邦訊息安全辦公室，以及歐盟委員會等機構經過多年審查，並沒有發現華為存在明顯有威脅的「後門」，但美國思科設備卻出現至少10起「後門」事件。因此，德國和歐洲政界人士建議，不要盲目遵循「白宮行政命令」。

▼德國聯邦網路局局長霍曼（Jochen Homann）。（圖／達志影像／美聯社）

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文章也提到，德國聯邦網路局局長霍曼（Jochen Homann）表示，每個國家在個別IT（訊息技術技術行業）配件的供應鏈中都需要可靠的安全標準，對德國而言，這些標準規定都將在今（2019）年夏天由聯邦網路局提出並制定。

他還說，同樣的規定就應該適用於所有人，「不論這些公司叫什麼」，在未來5G建設中，各國必須與（立場）中立的網路安全專家進行安全問題討論，不要將它濫用為國際貿易衝突的籌碼。